- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (25 ani, 76 WTA), s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a trecut de rusoaica Ana Blinkova cu 1-6, 7-6 (8), 6-4.

- Sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Miami, ea beneficiind in optimi de abandonul Zarinei Dyas din Kazahstan, locul 56 mondial.Dyas a abandonat in setul doi, la scorul de 2-1 pentru sportiva ceha, care castigase si primul…

- Jucatoarea germana de tenis Mona Barthel, numarul 74 mondial, si Viktoria Kuzmova (Slovacia), numarul 121 mondial, sunt doua dintre semifinalistele turneului WTA de la Budapesta, dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Vineri, in sferturile de finala, Mona Barthel a invins-o cu 6-3, 6-4 pe belgianca…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, numarul 24 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in urma victoriei obtinute vineri in trei seturi, 3-6, 7-6 (13/11), 6-1, in fata favoritei numarul 2, spaniola Garbine Muguruza, numarul 3 mondial.…

- Ucraineanca Elina Svitolina, nr. 4 mondial, o va intalni in semifinalele turneului de tenis WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 de dolari, pe germanca Angelique Kerber, nr. 9 mondial. Joi, in sferturile de finala al turneului de la Dubai, Svitolina a invins-o in doua seturi,…

- De cand va fi din nou Simona Halep numarul 1 in tenis. Deși trece prin momente delicate, din cauza accidentarii de la piciorul drept, romanca de 26 de ani va reveni pe primul loc in clasamentul mondial WTA din 26 februarie! Daneza Caroline Wozniacki a fost invinsa cu scorul de 3-6, 7-6, 7-5 de Petra…

- Jucatorul de tenis austriac Dominic Thiem, numarul 6 mondial, va disputa finala turneului ATP de la Buenos Aires, dotat cu premii totale de 568.190 dolari, dupa ce a trecut in semifinale in doua seturi, 6-2, 6-1, de francezul Gael Monfils. Thiem, principalul favorit, il va avea ca oponent…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata în sferturile de finala ale turneului WTA Premier de la Sankt Petersburg, fiind învinsa, vineri, cu scorul de 7-6 (3), 6-3, de rusoaica Daria Kasatkina, cap de serie numarul 8 si locul 23 WTA.