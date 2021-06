Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic a invins-o sambata pe frantuzoaica Alize Cornet, 7-5, 6-4 in semifinalele turneului WTA pe iarba de la Berlin, dotat cu premii totale de 456.073 de euro, ce serveste drept pregatire pentru Wimbledon, transmite presa internationala, potrivit Agerpres.…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (7 WTA, favorita nr. 3) a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Berlin (Germania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 565.530 dolari. Bianca Andreescu a cedat in doua seturi, scor 6-7 (2),…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka (2 WTA) figureaza inca pe tabloul turneului de Mare Slem de la Wimbledon si nu a anuntat ca nu va participa la competitie, au declarat miercuri organizatorii turneului londonez, potrivit AFP. Sally Bolton, directorul general al All England Club, a declarat ca…

- Jucatoarea japoneza Naomi Osaka, lcoul 2 WTA, s-a retras de la turneul de la Berlin, programat intre 14 si 20 iunie, in prima saptamana a sezonului pe iarba care culmineaza cu grand slam-ul de la Wimbledon, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. Aceasta retragere pune sub semnul intrebarii…

- Jucatoarea poloneza de tenis Magda Linette (48 WTA, favorita nr. 8) va fi adversara Soranei Cirstea in semifinale turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 euro. Joi, in sferturi, Linette a trecut in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, de kazaha Iulia Putinteva (43 WTA),…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, o va infrunta in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, pe germanca Angelique Kerber, care a intrecut-o marti pe Alize Cornet (Franta) cu 6-2, 7-5. Kerber s-a impus intr-o ora…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (23 ani, 175 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ITF de la Praga (Cehia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 25.000 de dolari. In optimi, Gabriela Ruse a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-1, pe argentinianca…

- Jucatoarea romana Simona Halep, a doua favorita a turneului WTA de la Suttgart (Germania), o va avea ca adversara in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 565.530 de dolari, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova. Joi, in optimile de finala, Alexandrova a reusit…