Tendința de a menține hegemonia Comunicatul rus care anunța sancționarea unor oficiali ai SUA nu spune in ce constau aceste pedepse, dar folosește o exprimare care spune extrem de multe despre mentalitatea de la Kremlin. Comunicatul acuza SUA pentru „tendința de a menține hegemonia”. Cuvantul „hegemonie” nu a aparut niciodata in discursurile lui Putin. A contestat, da, hegemonia americana, dar nu a numit-o așa. Probabil ca sa nu supere China, care nu contesta hegemonia americana, ci pur și simplu o concureaza spre a o inlocui cu aceea proprie. Exprimarea „tendința de a menține hegemonia” este un cadou retoric facut acestei concurențe,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

