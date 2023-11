Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United nu traverseaza cel mai bun moment, gruparea de pe Old Trafford pierzand, scor 4-3, meciul jucat pe terenul celor de la Copenhaga. In urma acestui rezultat, United este ultima in grupa A din Champions League.

- Manchester United a pierdut pe terenul celor de la Copenhaga, scor 3-4, in grupele Ligii Campionilor, și a ajuns subiect de glume pe internet. United e ultima intr-o grupa cu Bayern, Galatasaray și Copenhaga și are doar 3 puncte in 4 etape. Putea avea doar unul, dar danezii au ratat un penalty la ultima…

- Fostul internațional Ilie Dumitrescu (54 de ani) a analizat partida pierduta de Manchester United impotriva celor de la Copenhaga, scor 3-4, in etapa a patra a grupelor Ligii Campionilor. Englezii au avut 2-0, insa Rashford a fost eliminat in minutul 40 și Copenhaga a reușit sa marcheze de doua ori…

- Echipa daneza FC Copenhaga a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-3, gruparea engleza Manchester United, dupa ce elevii lui ten Hag au condus cu 2-0 si 3-2, scrie news.ro.A fost o prima repriza de tinut minte pe Parken, la Copenhaga, acolo unde Rasmus Hojlund a deschis scorul pentru Manchester…

- Atacantul Roony Bardghji, sirian nascut in Kuweit și mutat in Suedia la doar 7 ani, l-a invins pe Onana in minutul 87 și a facut 4-3 pentru Copenhaga cu Manchester United. „Jucator captivant”, l-a descris selecționerul Suediei Se anunța un nou star al fotbalului scandinav. Roony Bardghji are doar 17…

- Manchester United a caștigat dramatic meciul cu FC Copenhaga, 1-0, in grupele Ligii Campionilor, dupa ce danezii au ratat un penalty la ultima faza. FC Copenhaga a ratat in ultima clipa șansa de a plecat cu un punct de pe Old Trafford, dupa ce atacantul Jordan Larsson (26 de ani) a executat slab un…

- Antrenorul olandez Erik ten Hag a apreciat ca Manchester United inca se poate califica in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi nu are niciun punct dupa doua etape, potrivit Agerpres.''Totul ramane deschis. Mai sunt patru meciuri de jucat si avem o dubla cu FC Copenhaga. Fiecare…

- Cumparat cu 52,5 milioane de euro de la Inter, Andre Onana (27 de ani) a scapat mingea in poarta cand scorul era 0-0. „Am facut unul dintre cele mai slabe meciuri ale carierei”, a regretat portarul lui Manchester United, dupa 3-4 cu Bayern in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor. Pentru Inter Milano,…