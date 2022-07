Temperaturile se mențin în parametrii normali Marți, fața de ziua anterioara, temperaturile vor urca ușor. Soarele rasare la ora 05:55. Dimineața va fi racoare, astfel ca, temperaturile se vor resimți in jurul valorii de 10 grade. Peste zi valorile termice vor crește simțitor. Cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla slab la moderat cu unele intensificari, in zonele montane. Soarele va apune la ora 21:14. Maxima zilei se va ridica in jurul valorii de 30 de grade. Miercuri, atmosfera va deveni calduroasa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis vineri o informare meteo de vijelii, dar și canicula ce vizeaza intreaga țara, valabila de la ora 10 și pana sambata seara, 16 iulie, ora 21.00.Potrivit ANM, in intervalul menționat, disconfortul termic va fi ridicat, local, in regiunile sudice și sud-estice, iar vineri și in cele…

- Luni, temperaturile ridicate se mențin. Soarele rasare la ora 05:42. Chiar daca peste noapte și pe parcursul zilei norii vor umbrii mai des soarele, disconfortul termic va fi accentuat. Parțial, in județul Hunedoara vor exista șanse de instabilitate. Soarele va apune la ora 21:23. Minimele se vor…

- Duminica, vremea va fi frumoasa. Soarele rasare la ora 05:36. La prima ora a dimineții va fi mai racoare, iar temperaturile se vor situa in jurul valorii de 12 grade. Peste zi se va incalzi treptat, cerul va fi in general senin, doar la munte va prezenta innorari temporare. Vantul va sufla slab și…

- Vineri, temperaturile din prima parte a zilei sunt mai ridicate fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 05:36. Incepand cu ora 11:00 ANM a emis o informare de instabilitate atmosferica temporar accentuata, in cea mai mare parte a țarii și va persista pana sambata la ora 10:00. In zona noastra…

- Astazi vremea va fi in general frumoasa, dar in sud-estul țarii vor fi innorari in mare parte din zi, iar in restul teritoriului cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza si seara. In nord, nord-vest, dar si la munte vor fi ploi de scurta durata si descarcari electrice, iar vantul va sufla…

- Astazi vremea va fi in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare si pe arii restranse vor fi ploi de scurta durata si posibil descarcari electrice, mai ales in regiunile vestice, nordice, dar si centrale. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sudul Banatului,…

- Duminica, temperaturile de peste zi se apropie de cele caracteristice perioadei. Soarele rasare la ora 06:14. In general, in zona noastra, vremea va fi placuta, cu cer senin, iar temperaturile vor urca gradual. Spre sfarșitul intervalului norii se vor aduna, iar in cursul serii și nopții posibil…

- Joi, cerul va fi variabil. Soarele rasare la ora 06:31. In cursul zilei atmosfera va deveni placuta. Norii vor fi purtați de vantul care va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zonele montane. Dimineața, pe arii restranse se vor forma condiții de ceața. Soarele va apune la ora 20:23.…