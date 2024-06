Fierbe Bucureștiul Capitala fierbe. Și la figurat, și la propriu. La figurat, din cauza voturilor și a alegerilor. Mai ales acolo unde sunt incertitudini legate de rezultatul alegerilor. La propriu, din cauza temperaturilor. Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru intervalul 10.06.2024 ORA 10:00 – 12.06.2024 ORA 10:00 Astfel, intre 10.06.2024 ORA 10:00 și 11.06.2024 ORA 09:00, vremea va fi caniculara și cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Cerul va fi variabil, dar mai ales spre seara și la inceputul nopții va crește probabilitatea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

