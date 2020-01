Temperaturile de pe 'acoperişul lumii', mai ridicate cu 0,4 grade Celsius la fiecare deceniu Tibet, supranumit ''acoperisul lumii'', a devenit din ce in ce mai calduros si mai umed in ultimii 39 de ani, conform Centrului pentru mediu din regiunea autonoma Tibet din sud-vestul Chinei, citat de agentia Xinhua, potrivit Agerpres. In perioada 1981-2019, temperaturile medii anuale inregistrate in regiune au crescut cu 0,4 grade Celsius la fiecare zece ani. De asemenea, cantitatile de precipitatii anuale au crescut cu 11,1 mm, in medie, pe deceniu, conform informatiilor publicate joi in Buletinul de Mediu din Tibet din 2019. Temperatura medie din Tibet in 2019 a fost de 5,2… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

