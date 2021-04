Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 25 apr - Sputnik. Cer noros și izolat ploi slabe de scurta durata, prognozeaza meteorologii pentru ziua de astazi, 25 aprilie. Temperaturi de pana la 17 grade vor indica termometrele. Potrivit meteorologilor de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cel mai cald va fi in raioanele de Sud,…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +5..+8 grade in nordul țarii, +6..+9 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +10 grade Celsius. Cerul va fi posomorat, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi scazuta. In…

- CHIȘINAU, 7 apr - Sputnik. Dupa temperaturi de pana la 15 grade, vremea se racește. Pentru miercuri, 7 aprilie, meteorologii prognozeaza maxime de pana la 8 grade, cerul va fi noros, iar pe alocuri vor cadea precipitații in faza mixta. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea…

- CHIȘINAU, 3 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +10..+13 grade in nordul țarii, +11..+14 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +15 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala.…

- CHIȘINAU 30 mart - Sputnik. Pentru marți, 30 martie, meteorologii prognozeaza cer variabil, fara precipitații esențiale, iar vantul va sufla slab din nord-est. Totodata, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Termometrele vor indica +8..+12…

- CHIȘINAU, 18 mart – Sputnik. Joi, 18 martie, cerul va fi predominant noros. Izolat, vor cadea precipitații slabe, predominant sub forma de ploi, dar sunt posibile și lapovița și ninsori slabe. Vantul va sufla din nord, de slab pana la moderat. Presiunea atmosferica, care a fost scazuta și…

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Vineri, 26 februarie, cerul va fi variabil și nu sunt prognozate precipitații. © Sputnik / Yana ZaharovaMarțișorul: Cand a fost inventat, cum arata și ce simboliza inițial - detalii uimitoare La orele dimineții, izolat, va persista ceața slaba, formata pe parcursul…

- CHIȘINAU, 20 feb - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi temperaturi care vor vaeia intre 0 și +3 grade in nordul țarii, +1..+4 grade in centrul republicii și +2..+5 grade la sud. Cerul va fi variabil, iar la nord sunt posibile precipitații sub forma de ninsoare. …