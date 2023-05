Temperaturi extreme în România. Val de căldură, dar și furtuni în țară: care vor fi zonele lovite de urgie Dupa zilele cu valori termice sub mediile considerate normale pentru aceasta perioada a anului, a doua jumatate a lunii mai va aduce temperaturi extreme in Romania. Vremea se va schimba brusc in urmatoarea saptamana, vom avea parte de un val de caldura, dar și de furtuni in aproape toate regiunile țarii. Temperaturi extreme in Romania […] The post Temperaturi extreme in Romania. Val de caldura, dar și furtuni in țara: care vor fi zonele lovite de urgie appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

