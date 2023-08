Temperaturi de foc: Un nou val de caniculă peste Spania Spania este afectata de al patrulea val de caldura din aceasta vara, prognozat sa continue cel putin pana joi, existand un risc crescut de incendii forestiere, a anuntat luni serviciul spaniol de meteorologie AEMET, relateaza agentiile DPA si Reuters. Valul de caldura va atinge apogeul miercuri, cand sunt prognozate temperaturi de pana la 44 de grade Celsius in regiunea din jurul capitalei Madrid si la Jaen, in Andaluzia, conform AEMET. Pentru ziua de luni au fost prognozate temperaturi de pana la 42 de grade Celsius in sudul Andaluziei si in regiunea vestica Extremadura. In numeroase zone sunt… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

