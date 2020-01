Temperatură record pentru luna ianuarie, înregistrată în Norvegia Un mic oras din vestul Norvegiei a stabilit joi un nou record pentru cea mai ridicata valoare termica din luna ianuarie în aceasta tara scandinava, a anunțat Biroul Meteorologic Norvegian, potrivit DPA.

Mercurul termometrelor din Sunndalsora a urcat la 19 grade Celsius, potrivit Biroului de meteorologie. Recordul precedent, de 17,9 grade, fusese înregistrat în 1989 în satul Tafjord. Atât Sunndalsora, cât si Tafjord sunt situate în provincia More og Romsdal.

Sunndalsora se afla într-o regiune înconjurata de munti abrupti, unii dintre acestia…

Sursa articol: hotnews.ro

