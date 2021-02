Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat marti ca in cazul in care parintele refuza sa-si dea acordul pentru testarea elevului care manifesta simptome de COVID-19, acel elev va avea restrictionata participarea fizica in colectivitate pentru o perioada de 14 zile. „Formularul nu este obligatoriu. Formularul vizeaza exclusiv elevii care, din pacate, ar putea prezenta simptome. […] The post Tema testarii elevilor, tranșata de ministrul Sorin Cimpeanu. “Cine nu se testeaza ramane acasa”. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .