Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de software SAP a facut clienților ruși o oferta de continuare a utilizarii serviciilor, in ciuda promisiunii de a inceta furnizarea acestora, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina.

- „Va dau un exemplu: o nava sub pavilion rusesc de peste 5.000 de tone a venit chiar ieri din Rusia, a intrat in Portul Constanta. Mai asteapta o nava, tot sub pavilion rusesc. Navele rusesti continua sa soseasca in Portul Constanta si statul roman nu face nimic. Trebuie blocate aceste nave si acest…

- Rusii vad la TV o versiune complet diferita a razboiului din Ucraina, iar realitatea alternativa prezentata de presa de stat din Rusia nu a fost poate niciodata mai evidenta decat marti, 1 martie, cand in toata lumea se prezentau imagini cu atacul rusesc asupra unui turn de televiziune din Kiev, in…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat in zorii zilei de joi inceperea unei interventii militare in Ucraina pentru a proteja, potrivit propriilor sale declaratii, persoanele de "abuzurile si genocidul" comise de opt ani de guvernul ucrainean, incercand sa furnizeze in discursul sau ''argumente…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat mobilizarea rezerviștilor. Liderul de la Kiev a menționat ca nu este deocamdata nevoie de mobilizare generala. Prin urmare, in Ucraina vor fi mobilizați doar cetațenii care sunt incluși in rezerva operaționala. „Trebuie sa completam prompt armata…

- Întâlnirea lui Vladimir Putin cu președintele francez, Emmanuel Macron, de luni, a devenit o sursa de meme și a stârnit un val de glume pe interne, dupa ce cei doi lideri s-au așezat la o masa lunga de șase metri pentru a discuta despre situația extrem de tensionata din Ucraina…

- Premierul Ungariei, care s-a intors recent dintr-o vizita la Moscova, spune ca țara sa poate juca un rol in aplanarea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Intr-un interviu acordat vineri pentru postului public de radio, Orban a subliniat ca gazul din Rusia este esențial pentru Ungaria, relataza MTI,…

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters și news.ro.…