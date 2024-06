Active rusești pentru Ucraina. Plan coerent sau Fata Morgana? Negociatorii G7 au ajuns la un acord privind utilizarea profiturilor din activele suverane rusești inghețate pentru a ajuta Ucraina. Insa mulți uita ca in spatele acestei aparente soluții miraculoase raman multe incertitudini. Ideea de a face Rusia sa plateasca pentru ajutorul acordat Ucrainei este atragatoare pentru Occident, dar greu de pus in practica, in pofida […] The post Active rusești pentru Ucraina. Plan coerent sau Fata Morgana? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

