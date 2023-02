Stiri pe aceeasi tema

- Nu este prima data cand televiziunea de stat rusa ii provoaca pe aliații Ucrainei. Inca de la debutul razboiului, jurnaliștii postului au facut declarații șocante. Recent, președintele american Joe Biden a fost ținta acestor atacuri, relateaza La Libre.

- Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej Duda. Intalnirea a avut loc in curtea de onoare a Palatului Prezidențial din capitala Poloniei. Joe Biden vine pentru a doua oara in mai puțin de un an in Polonia. Liderul de la Casa Alba a ajuns aseara tarziu in țara,…

- Președintele american, Joe Biden, este așteptat astazi la Varșovia, unde va fi primit de omologul sau polonez, Andrej Duda. Liderul de la Casa Alba are programat pentru marți un discurs in care va marca un an de razboi in Ucraina.

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukasenko, a comentat vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia și l-a invitat pe seful de la Casa Alba la Minsk pentru a discuta despre „incheierea razboiului" in Ucraina, informeaza agenția belarusa Belta, citata de Agerpres.Mai mult, Aleksandr…

- Statele Unite sunt „intr-o pozitie mai buna decat orice tara din lume” pentru a-si relansa economia in pofida efectelor razboiului din Ucraina si a pandemiei de COVID-19, a asigurat presedintele Joe Biden la inceputul discursului sau despre „Starea Uniunii”, transmite miercuri AFP. Revenirea „Made in…

- Diplomatul rus Anatoli Antonov spune ca vizita președintelui ucrainean in Statele Unite arata ca nici Washingtonul, nici Volodimir Zelenski nu sunt ”pregatiți pentru pace” și avertizeaza in privința unei escaladari a conflictului care dureaza deja de zece luni, relateaza CNN.Catalogand deplasarea lui…

- La peste 300 de zile dupa ce tara sa a fost invadata de Rusia, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit la Washington pentru discutii despre ceea ce ar putea urma in urmatoarele 300 de zile. Presedintele american Joe Biden si liderul ucrainean au parut sa faca un front unit, dar Biden nu l-ar…

- Președintele american Joe Biden, vorbind miercuri la o conferința de presa comuna cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky la Casa Alba, a greșit inca o data, nepronunțand corect cuvantul ucrainean. Discursul a fost difuzat pe site-ul Casei Albe.