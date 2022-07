Vestea discursului de la Universitatea de Vara “Tusvanyos”a ajuns si in Rusia, mai exact, la televiziunea de stat. Vladimir Soloviov a difuzat acea parte din discurs in care premierul ungar a spus ca daca Trump și Merkel ar fi ramas la putere in Statele Unite și in Germania, nu ar fi fost razboi, “dar nu am fost atat de norocoși”, scrie cotidianul maghiar Nepszava , citat de Rador. Soloviov a fost profund de acord cu afirmatia lui Orban, si a mentionat ca Donald Trump, Vladimir Putin si Viktor Orban impartașesc valori comune și vad lucrurile la fel. La cele prezentate de Vladimir Soloviev au…