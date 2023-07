Stiri pe aceeasi tema

- Indonezia si SpaceX au lansat un satelit pentru a creste conectivitatea la internet in zonele indepartate ale arhipelagului. Indonezia si SpaceX, compania de rachete a lui Elon Musk, au lansat luni din Florida cel mai mare satelit de telecomunicatii din aceasta tara asiatica, in cadrul unui proiect…

- Satelitul romanesc ROM-2, proiectat si construit de elevi ai Liceului International de Informatica Bucuresti (echipa RomSpace), va fi lansat pe orbita marti, la ora 0,30.Potrivit unui comunicat remis presei, ROM-2 se afla la bordul rachetei Falcon 9, care va decola, potrivit anuntului SpaceX, la…

- Vaticanul trimite luni in spatiu un minisatelit - la bordul caruia se afla o rugaciune a Papei Francisc gravata pe o nanocarte -, cu o racheta SpaceX, o misiune spatiala coordonata de catre Agentia Spatiala Italiana denumita ”Spei Satelles” (”Satelitul sperantei” in latina), care urmeaza sa decoleze…

- SpaceX a lansat cu succes cea mai recenta racheta Falcon 9 de la Cape Canaveral din Florida, sambata (27 mai), imediat dupa miezul nopții, transportand pe orbita satelitul BADR-8 al Arabsat. Potrivit oficialilor, BADR-8 cantarește aproximativ 4.500 de kilograme (9.900 de lire sterline) și va ajunge…

- Un satelit romanesc a fost lansat, ieri, in spațiu cu racheta SpaceX. Este al doilea satelit romanesc ajuns pe orbita, dupa Goliat, in 2012. Printre cei 51 de sateliți plecați in spațiu, din baza din California, se afla și ROM-2 SPACE Sparrow. Este al doilea satelit romanesc ajuns pe orbita, dupa Goliat,…

- Un articol de opinie scris pentru publicația Tech.eu, semnat de Marian-Jean Marinescu, europarlamentar, președinte al Intergrupului Cer și Spațiu al Parlamentului European, și Andre Loesekrug-Pietri, președinte al Inițiativei europene disruptive comune, analizeaza care mai este importanța Europei in…

- Kenya va lansa in spatiu pe 10 aprilie, din Statele Unite, primul sau satelit operational cu ajutorul companiei americane SpaceX, au anuntat luni Ministerul kenyan al Apararii si Agentia spatiala kenyana, relateaza AFP.Acest satelit va "furniza cu regularitate date satelitare precise", care vor fi…