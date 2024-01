Teleorman, printre județele în care au fost înființate trasee educative la nivelul direcțiilor silvice Social Teleorman, printre județele in care au fost inființate trasee educative la nivelul direcțiilor silvice ianuarie 8, 2024 11:52 Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva anunța ca anul trecut a infiintat 55 de trasee educative la nivelul directiilor silvice judetene, acestea fiind deja parcurse de peste 35.000 de elevi. Inființarea traseelor educative este prevazuta in cadrul programului de educatie forestiera „Descopera secretele padurii – Sa invatam despre paduri”, la cele 55 de trasee de la nivelul direcțiilor silvice județene adaugandu-se alte 9 trasee… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii s-au intors astazi la școala, in prima zi din modulul 3 al anului 2024. Aproape 3 milioane de copii au inceput școala și gradinița in aceasta dimineața, dupa doua saptamani de vacanța. Elevii și cadrele didactice vor merge la școala aproximativ o luna, dupa care vor lua o alta vacanța de o…

- Potrivit portalului PeCifre.ro, Romania a depașit in acest an pragul de 1.000 km de autostrada și drum expres, la 87 de ani dupa ce Germania a depașit aceasta borna. Dar dezvoltarea rețelei de drumuri rapide este inca deficitara in unele județe ale Romaniei. Va prezentam pe acesta harta distribuția…

- In conformitate cu calendarul aprobat de Ministerul Educației, elevii se vor intoarce la cursuri incepand de luni, 8 ianuarie. Urmatoarele vacante sunt programate astfel, informeaza Agerpres: o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie…

- Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț au soluționat un dosar penal in care mai mulți oameni de afaceri au fost acuzați de procurorii DIICOT de o paguba in dauna statului de 16.000.000 euro. In cauza au fost acuze de grup infracțional organizat, spalare a banilor și evaziune fiscala. Daca acuza de…

- Ministrul Adrian Veștea a anunțat ca, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, in ședința de astazi, alocarea sumei de 218.495.733,92 de lei pentru 68 de teatre, opere și filarmonici din 45 de localitați, care funcționeaza in subordinea autoritaților…

- Peste 16.000 de copii și 1.300 de profesori au primit carți și rechite prin campania „Dam aripi educației“ in care s-au implicat vedete. Fundația World Vision Romania alaturi de centrele comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle, principalul investitor si dezvoltator de proprietați comerciale din Europa…

- Un numar de 103 cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul perioadei de supraveghere si pana in 26 octombrie, 82 fiind confirmate. Totodata, au fost raportate 12 decese din aceasta cauza, arata Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit Institutului…

- 82 de cazuri confirmate si 21 probabile cu infectie cu virusul West Nile s-au inregistrat de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei boli, 6 iunie, si pana joi, a informat Institutul National de Sanatate Publica ( INSP ). Potrivit INSP, au fost inregistrate 12 decese in judetele: Bihor (1),…