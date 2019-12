Teleorman: Diplome de merit pentru voluntarii ISU Teleorman, de Ziua Internaţională a Voluntarilor Voluntarii care isi dedica o parte din timp misiunilor de salvare alaturi de angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman au primit, joi, in cadru festiv, diplome de merit din partea Inspectoratului, cu ocazia Zilei Internationale a Voluntarilor. "Acestia sunt oamenii care au ales sa fie alaturi de semeni, fara a primi vreo compensatie materiala, fara a fi remunerati, pregatiti tot timpul sa ajute comunitatea din care fac parte si sa desfasoare activitati alaturi de pompierii militari profesionisti, atat pe linie operativa, cat si pe partea de pregatire a cetatenilor in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

