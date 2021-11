Stiri pe aceeasi tema

- Județul Neamț are o istorie complicata cu propriile deșeuri, pana sa ajunga sa le proceseze și sa le depoziteze curat și ecologic, printr-un SMID, „un sistem de management integrat al deșeurilor”, construit dupa standardele valabile pe teritoriul UE. Construit cu greu și „dupa lupte seculare”, Depozitul…

- “Pe fondul prudentei generate de intrarea in valul 4 al pandemiei, indicatorul de incredere macroeconomica a scazut puternic in luna septembrie. Consistente cu aceasta evolutie sunt si anticipatiile de decelerare a economiei. De asemenea, in contextul cresterii substantiale a ratei inflatiei, anticipatiile…

- Prof. dr. Diana Paun, consilier prezidențial, Departamentul Sanatate Pubica, Administrația Prezidențiala, a fost in contact cu o persoana Covid, motiv pentru care este in izolare la domiciliu. Pentru a verifica informația, am vorbit direct cu domnia care ne-a confirmat acest aspect, spunand ca iși rezerva…

- Ieri, a fost lansata campania ,,Buzau, oraș deschis curațeniei”, dedicata colectarii gratuite a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice, precum și a celor voluminoase, de la cetațenii municipiului Buzau. Alaturi de o companie de reciclare din Buzau, firma de salubrizare și Asociația ECOTIC,…

- Voluntarii Asociației „Zimbrul Carpatin” din Argeș au desfașurat o acțiune de ecologizare sambata, 18 septembrie, in cadrul Campaniei ”Let’s Do It, Romania”. Igienizarea a avut loc in comuna Albota, unde 32 de „zimbri”, majoritatea liceeni, au dat o mana de ajutor voluntarilor de la o școala din localitate…

- Peste 100 de voluntari au raspuns prezent la apelul lansat de Primaria Aiud de a participa la Ziua de Curațenie Naționala – 2021, un proiect al asociației Let’s Do It, Romania. „Peste 100 de voluntari au participat astazi la Ziua de Curațenie Naționala 2021, un proiect al asociației Let’s Do It, Romania.…

- Peste 6.000 de voluntari din județul Gorj s-au inscris pentru acțiunea „Let’s Do It, Romania!”, acțiune ce v-a avea loc sambata, 18 septembrie. Asociația „Let’s Do It, Romania!”, impreuna cu Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activitaților de Salubrizare Gorj, organizeaza sambata o campanie…

- Jocurile Paralimpice de la Tokyo vor avea loc in perioada 25 august – 4 septembrie. Jocurile Paralimpice de la Tokyo vor putea fi urmarite de posturile LookSport. Delegatia Romaniei este alcatuita din 15 persoane, sportivi si staff. Tara noastra va fi reprezentata anul acesta de 7 sportivi: Alex Bologa…