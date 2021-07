Teleorman: Bărbat înjunghiat în timpul unui conflict spontan, în Fântânele Mai multe persoane s-au luat la bataie in localitatea Fantanele, iar un barbat de 24 de ani a fost injunghiat in zona abdomenului si a ajuns la spital, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman. "La data de 27 iulie, Politia orasului Zimnicea a fost sesizata cu privire la faptul ca mai multe persoane s-au lovit reciproc, pe fondul unui conflict spontan, la o locuinta din comuna Fantanele. In urma acestei altercatii, un barbat, de 24 ani, ar fi fost injunghiat in zona abdomenului, motiv pentru care a fost transportat la o unitate medicala pentru acordarea de ingrijiri medicale",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

