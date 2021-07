Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit si trei au fost ranite intr-un accident produs in noaptea de duminica spre luni in localitatea Draganesti Vlasca, fiind activat planul rosu. ‘Azi-noapte, la ora 01.52, pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, salvatorii teleormaneni au fost alertati de producerea unui grav…

- Cinci persoane au murit si trei sunt in coma, la spital, dupa ce o autoutilitara, in care se aflau opt persoane, s-a ciocnit cu un TIR, in noaptea de duminica spre luni, in județul Teleorman. Accidentul a avut loc pe DN 6, in afara localitații Draganești-Vlașca. Coliziunea s-a produs intre o autoutilitara…

- Un grav accident de circulație a avut loc in timpul nopții de duminica spre luni pe drumul european 70, la Draganești Vlașca, in Teleorman. 5 oameni au murit și 3 au fost raniți dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un TIR. Victimele sunt cetațeni bulgari. A fost declanșat planul roșu de intervenție.

- Accidentul rutier a avut loc, duminica noaptea, in localitatea Draganesti Vlasca din județul Teleorman, iar in urma ciocnirii dintre un microbuz, un autotren si o autoutilitara cinci oameni au murit, au transmis reprezentanții ISU Teleorman. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Pompierii au…

- Accidentul in care au fost implicate cele doua microbuze și un autoturism a avut loc, miercuri dimineața, in dreptul unei treceri la nivel cu calea ferata, pe raza orașului Gura Humorului, iar imediat a fost activat Planul Roșu de Intervenție, a transmis Alin Galeata, purtatorul de cuvant ISU Suceava…

- Doua microbuze și un autoturism s-au ciocnit, miercuri, in județul Suceava. Sunt 15 persoane implicate. Șapte dintre acestea au nevoie de ingrijiri medicale. Conform ISU Suceava, accidentul s-a petrecut intre...

- La Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași a izbucnit un incendiu. O parte din etajul al treilea al cladirii a fost cuprins de flacari. La fața locului se deplaseaza mai multe...

- Astazi, in jurul orei 13.00, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru descarcerarea și acordarea ingrijirilor medicale mai multor persoane, rezultate in urma producerii unui accident rutier, in localitatea Borlești. In urma unui impact intre doua autoturisme, au rezultat 7 persoane implicate,…