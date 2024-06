Accident feroviar în Teleorman. Un tren a deraiat, s-a activat Planul Roșu de intervenție Accident feroviar la intrarea in Atarnati, judetul Teleorman. Doua vagoane ale unui tren CFR, plin cu calatori, care circula intre Craiova și București, au deraiat. Este vorba despre trenul IR 1596, din cauza caruia a fost oprita circulația. Tren deraiat in Teleorman CFR SA informeaza ca circulația feroviara este intrerupta in acest moment pe relația […] The post Accident feroviar in Teleorman. Un tren a deraiat, s-a activat Planul Roșu de intervenție appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident feroviar s-a produs astazi pe ruta Craiova-București, in localitatea Draganești de Vede, județul Teleorman. Doua dintre cele trei vagoane ale trenului InterRegio 1596 au deraiat. Din informațiile preliminare, vagoanele nu sunt rasturnate, insa situația ramane critica din cauza numarului…

- Autoritațile din Teleorman au activat Planul Roșu de Intervenție, dupa ce doua din cele trei vagoane ale trenului IR 1596 cu direcția București, au deraiat de pe șine. 200 de pasageri se aflau in acel moment in mijlocul de transport, iar salvatorii au intervenit in scurt timp.

- Doua vagoane ale trenului IR 1596 Craiova - Bucuresti Nord au deraiat marti, 11 iunie, in judetul Teleorman. Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie si au trimis catre trenul cu circa 200 de calatori mai multe autospeciale de interventie, relateaza News.ro.Potrivit ISU Teleorman, accidentul…

- Doua vagoane din compunerea trenului 1596, care circula in relația Craiova - București Nord, au deraiat marți la intrare in Atarnați. In tren se afla, potrivit primelor informații, circa 200 de calatori.

- In Teleorman, in localitatea Draganesti de Vede, a avut loc, marti dupa amiaza, un accident feroviar produs pe ruta Craiova Bucuresti, 2 vagoane din 3 ale trenului IR 1596 au deraiat. Potrivit informatiilor preliminare, vagoanele nu sunt rasturnate.Avand in vedere numarul mare de pasageri, la nivelul…

- Doua vagoane ale trenului IR 1596 Craiova - Bucuresti Nord au deraiat, marti seara, in judetul Teleorman. Potrivit CFR SA, in tren s-ar afla circa 200 de calatori. Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie.

- Doua vagoane ale trenului IR 1596 Craiova – Bucuresti Nord au deraiat, marti , in judetul Teleorman. Potrivit CFR SA, in tren s-ar afla circa 200 de calatori. S-a declansat Planul Rosu de Interventie. Accidentul feroviar s-a produs in zona localitatii Draganesti de Vede, unde doua vagoane din trei ale…

- Doua vagoane ale trenului IR 1596 Craiova – Bucuresti Nord au deraiat. Incidentul s-a petrecut marti seara, la intrarea in Atarnati, judetul Teleorman, conform news.ro. Potrivit CFR SA , in tren s-ar afla circa 200 de calatori. Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie. „Compania Naționala…