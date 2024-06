Stiri pe aceeasi tema

- Accident feroviar la intrarea in Atarnati, judetul Teleorman. Doua vagoane ale unui tren CFR, plin cu calatori, care circula intre Craiova și București, au deraiat. Este vorba despre trenul IR 1596, din cauza caruia a fost oprita circulația. Tren deraiat in Teleorman CFR SA informeaza ca circulația…

- In Teleorman, in localitatea Draganesti de Vede, a avut loc, marti dupa amiaza, un accident feroviar produs pe ruta Craiova Bucuresti, 2 vagoane din 3 ale trenului IR 1596 au deraiat. Potrivit informatiilor preliminare, vagoanele nu sunt rasturnate.Avand in vedere numarul mare de pasageri, la nivelul…

- Doua vagoane ale trenului IR 1596 Craiova - Bucuresti Nord au deraiat, marti seara, in judetul Teleorman. Potrivit CFR SA, in tren s-ar afla circa 200 de calatori. Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie.

- Doua vagoane ale trenului IR 1596 Craiova – Bucuresti Nord au deraiat, marti , in judetul Teleorman. Potrivit CFR SA, in tren s-ar afla circa 200 de calatori. S-a declansat Planul Rosu de Interventie. Accidentul feroviar s-a produs in zona localitatii Draganesti de Vede, unde doua vagoane din trei ale…

- EvenimentAccident feroviar la Draganesti de Vede / A fost activat Planul Roșu de Intervenție iunie 11, 2024 16:39 In aceasta dupa-amiaza, la Draganesti de Vede s-a produs un accident feroviar pe ruta Craiova-București. Doua vagoane din trei ale trenului IR 1596 au deraiat. Potrivit informațiilor…

- Doua vagoane ale trenului IR 1596 Craiova – Bucuresti Nord au deraiat. Incidentul s-a petrecut marti seara, la intrarea in Atarnati, judetul Teleorman, conform news.ro. Potrivit CFR SA , in tren s-ar afla circa 200 de calatori. Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie. „Compania Naționala…

- Autoritatile din judetul Salaj au activat, vineri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. Sase persoane au fost ranite si primesc ingrijiri. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H Letca-Nusfalau,…

- Accident grav in Bistrița Nasaud! Primele informații arata ca 6 copii sunt implicați! Autoritațile au fost sesizate și intervenit de urgența la fața locului. Oamenii legii au activat Planul Roșu de Intervenție.