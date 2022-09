Telemedicina, o nouă opțiune pentru pacienții români Bolnavii sau pacienții vor putea beneficia de servicii de telemedicina. Normele de aplicare au fost aprobate de Guvernul Romaniei. Astfel este urmarita instituirea unui complex de masuri alternative. Ele vizeaza protectia pacientului, precum si cresterea posibilitatilor de asigurare a serviciilor medicale prin acordarea de servicii medicale la distanta. Scopul este prevenirea imbolnavirii populatiei, dar și imbunatatirea / mentinerea starii de sanatate a pacientilor. „La propunerea Ministerului Sanatatii, Executivul a aprobat in sedinta de astazi, 14 septembrie 2022, proiectul de Hotarare pentru… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

