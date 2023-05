Stiri pe aceeasi tema

- Shell a raportat un profit ajustat de 9,6 miliarde de dolari pentru primele trei luni ale anului, depasind confortabil asteptarile analistilor de 8,6 miliarde de dolari, potrivit Refinitiv. Compania a inregistrat castiguri ajustate de 9,1 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului anterior si de…

- Theormoenergy Group SA Bacau, furnizorul centralizat de energie termica in municipiul Bacau, a reușit sa cumpere integral certificatele aferente anului 2022. Compania municipalitații a achitat cele 38 de milioane de lei fara niciun sprijin de la bugetul local și raporteaza profit pentru al doilea an…

- Netflix a anuntat ca va opri serviciul de inchiriere a DVD-urilor, iar ultimele filme disponibile pe discuri optice vor fi oferite pana pe 29 septembrie, scrie news.ro.Dupa 25 de ani, compania americana a decis sa renunțe la aceasta facilitate din cauza scaderii interesului pentru filmele stocate pe…

- Adidas a raportat miercuri o pierdere mare in trimestru patru si si-a redus dividendele, dupa incetarea costisitoare a parteneriatului cu marca Yeezy a rapperului Kanye West, in octombrie, iar pentru 2023 compania anticipeaza o pierdere de 700 de milioane de euro, marcand prima pierdere anuala din…

- BCR a inregistrat un profit net de 1,745 miliarde de lei (354 milioane de euro) in 2022, in crestere cu 23,8% fata de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) in 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Baza de clienți a crescut cu 12,9% in 2022 comparativ cu anul precedent – a crescut atat numarul abonaților, cat și cel al utilizatorilor prepaid, ajungand la finele anului trecut la 4,16 milioane de clienți in total; Baza de abonați este in creștere de patru ani; Creștere EBITDA de 25% fața de intreg…

- Telekom Romania Mobile a inregistrat in 2022 venituri totale de 306,4 milioane de euro, in scadere cu 2,9% fata de 2021. Baza de clienti a crescut cu 12,9% in 2022 comparativ cu anul precedent, a crescut atat numarul abonatilor, cat si cel al utilizatorilor prepaid, ajungand la finele anului trecut…

- ”evoMAG a bugetat investitii de 500.000 de euro in 2023, de doua ori si jumatate mai mari decat anul trecut. In 2023, compania va pune accentul pe identificarea de noi canale de vanzare, inclusiv in afara Romaniei, introducerea de noi produse si servicii in portofoliu si cresterea nivelului de documentare…