„Telefonul copilului", program extins și pentru cei aflați în izolare Din data de 25 martie, in cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș, telefonul de urgența 0256-983, destinat inițial sprijinirii copiilor, poate fi apelat și de persoane varstnice sau de persoane care cunosc varstnici trecuți de 65 de ani, fara susținatori sau fara alta forma de ajutor, pentru ca, prin serviciile oferite, […]

