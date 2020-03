Stiri pe aceeasi tema

- Teledonul „Romani Impreuna”, organizat de Antena Group și transmis simultan pe cinci canale TV, inclusiv Antena 3, are drept scop utilarea secțiilor ATI din spitalele din țara pentru a-i ajuta pe medici sa lu...

- Ralph Lauren va incepe sa produca maști și echipamente medicale de protecție pentru a ajuta in lupta pentru combaterea COVID-19, informeaza contactmusic.com. Designer-ul in varsta de 80 de ani a anunțat, joi, ca iși va concentra producția spre zona caritabila, in aceste vremuri tulburi, iar fundația…

- Platforma DA este gata de o colaborare cu autoritațile in vederea depașirii situației de criza, in special din domeniul economic, in care risca sa intre Republica Moldova, ca urmare a efectelor pandemiei de Covid-19. Formațiunea are și un șir de propuneri, elaborate dupa mai multe intrevederi cu reprezentanți…

- S-a facut deja primul documentar despre pandemia COVID-19. Unde il poti vedea! Pandemia COVID-19 a dat nastere unei crize la nivel mondial. Toti oamenii se tem de ceea ce se poate intampla, insa nu toti inteleg exact prin ce trecem in aceasta perioada. Discovery Channel va difuza duminica, 5 aprilie,…

- Duminica, de la ora 13:00, Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV si Antena 3 vor transmite in premiera in Romania, pe cinci canale tv simultan un teledon complet tehnologizat. Romani Impreuna isi...

- Centrul Cultural Clujean lanseaza un proiect national care implica artistii romani in lupta cu pandemia de COVID-19. Platforma Artisti Impreuna raspunde initiativei Observatorului Roman de Sanatate de a transmite teme si subiecte importante ale zilei catre un public cat mai mare. Initiativa mizeaza…

- Cativa voluntari cu spirit civic din Iasi au pus la punct un tabel online care vine in ajutorul comunitatii romanesti vulnerabile in aceasta situatie de criza generata de extinderea virusului Covid-19. Tabelul este dedicat atat celor care au nevoie de ajutor, cat si celor care pot oferi ajutor.

- "Romania traverseaza o perioada dificila de provocari economice și sociale care reclama investirea urgenta a unui Guvern cu puteri depline pentru a trece țara cu bine printr-o criza internaționala severa, generata de pandemia globala de Coronavirus. Guvernul Romaniei a acționat ferm și cu promptitudine…