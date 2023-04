Stiri pe aceeasi tema

- Fostul Premier, Vlad Filat a declarat ca, pentru depașirea blocajului din justiție este nevoie de dialog intre guvernare și cei din domeniul vizat. Fruntașul Partidului Liberal Democrat din Moldova a spus ca, daca nu va fi dialog, toți vor avea de pierdut. „Sa nu creada puterea ca e o slabiciune… Oamenii…

- Banii cheltuiți pe apa imbuteliata ar fi suficienți pentru a asigura un acces universal la prețiosul lichid, arata un raport al Națiunilor Unite. Jumatate din banii cheltuiti la nivel mondial pentru achizitionarea de apa imbuteliata, ale carei vanzari au explodat in ultimele decenii, ar fi suficienti…

- Un barbat, in varsta de 42 de ani, a fost oprit de oamenii legii, in timp ce conducea mașina drogat. Oamenii legii au ridicat marijuana in suma de 600.000 lei, in urma perchezițiilor la acesta.

- In perioada 20 februarie – 16 martie 2023, romanii vulnerabili au utilizat 155 milioane lei pentru plata facturilor la utilitati, prin intermediul cardurilor de energie. In total, au fost efectuate peste 500.000 de plati, din care 88.000 (17,6%) prin mijloace electronice, anunta joi Ministerul Investitiilor…

- Exista uscatoare de par care se supraincalzesc cu ușurința sau becuri de exterior care nu rezista la ploaie. Odata cu comerțul online din ce in ce mai raspandit in Europa, retragerea de pe piața a produselor defecte este din ce in ce mai complicata, iar consumatorii sunt și mai vulnerabili la riscurile…

- Comisia Naționala a Pieței Financiare (CNPF) a anuntat ca a obligat reprezentanții unei companii de creditare nebancara sa restituie aproape 500.000 de lei, la aproximativ 30 de clienți pe care i-a taxat in surplus. Potrivit CNPF, in anul 2022, pe langa activitatea de monitorizare a evoluției indicatorilor…

- ION, prezentat pe 1 martie ca fiind primul consilier onorific al premierului Nicolae Ciuca, a primit in prima saptamana de la lansare aproximativ o jumatate de milion de mesaje si tag-uri in social media de la romani care doresc ca mesajele lor sa fie transmise mai departe Guvernului, transmite Agerpres.…

- Peste un milion și jumatate de angajati, care sunt platiți cu salariul minim pe economie, ar putea caștiga mai mult. Romania mai are la dispoziție un an sa creasca venitul minim la un nivel adecvat, cerut de Uniunea Europeana.