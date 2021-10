Stiri pe aceeasi tema

- Piața imobiliara europeana se confrunta cu prețuri din ce in ce mai mari. Potrivit unei statistici Eurostat, prețul unei locuințe s-a marit cu cu 2,6% in zona euro si cu 2,7% in UE, in trimestrul doi din 2021. In Romania, preturile locuintelor au inregistrat un avans anual de 3% in trimestrul doi din…

- In 2019, 59% dintre elevii din invatamantul general secundar superior au studiat doua sau mai multe limbi straine in Uniunea Europeana, cea mai ridicata proportie fiind in Luxemburg, Franta, Estonia, Romania, Cehia si Finlanda.In randul statelor membre UE, toti elevii din invatamantul general secundar…

- Elevii romani sunt printre fruntasii UE la studierea limbilor straine Foto: Arhiva. În 2019, 59% dintre elevii din învatamântul general secundar superior au studiat doua sau mai multe limbi straine în Uniunea Europeana, cea mai ridicata proportie fiind în Luxemburg,…

- Comisia Europeana a anunțat joi noi masuri juridice împotriva României și a altor 18 state membre UE care nu au implementat înca în legislații Codul European al Comunicațiilor. Daca în 2 luni nu remediaza probleme, cazul poate ajunge la Curtea Europeana de Justiție. Lipsa…

- Franta intentioneaza sa majoreze de la 1 octombrie salariul minim la 10,48 euro (12,37 dolari) pe ora, a anuntat ministrul Muncii Elisabeth Borne, transmite DPA.Cresterea de 23% va compensa inflatia, asa cum prevede legea, a explicat oficialul francez.Preturile de consum in Franta au…

- Preturile de consum in Franta au crescut in urma majorarii preturilor la energie, care au alimentat inflatia in UE. Astfel, salariul mediu lunar pentru o slujba cu norma intreaga in Franta va ajunge la 1.589,47 euro, o crestere de 34,89 euro. Aceasta este a doua majorare a salariului minim din acest…

- Franta intentioneaza sa majoreze de la 1 octombrie salariul minim la 10,48 euro (12,37 dolari) pe ora, a anuntat ministrul Muncii Elisabeth Borne, transmit DPA și Agerpres. Cresterea de 23% va compensa inflatia, asa cum prevede legea, a explicat oficialul francez. Preturile de consum în Franta…

- Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a remedia decalajul crescand de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din aproape un deceniu, a declarat sambata ministrul Economiei, Nadia Calvino, la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, transmite…