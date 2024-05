Tehnologia și piața imobiliară. Digitalizarea transformă sectorul imobiliar din România Digitalizare piața imobiliara Digitalizarea e o prioritate pe piața imobiliara. Tranziția de la vanzarile tradiționale la cele digitale a devenit inevitabila in sectorul imobiliar. Iata care sunt beneficiile pe care le aduce tehnologia in sectorul imobiliar: Fotografii de calitate – Prima impresie conteaza Intr-o piața competitiva, prima impresie conteaza enorm. Fotografiile de calitate sunt cheia pentru a atrage atenția potențialilor cumparatori și pentru a-i determina sa doreasca sa viziteze personal proprietatea. Imaginile clare, luminoase și bine compuse pot evidenția caracteristicile unice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

