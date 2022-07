Teheranul anunță arestarea unui suedez pentru suspiciuni de spionaj Teheranul a anuntat sambata arestarea unui cetatean suedez banuit de „spionaj”, fara a preciza identitatea acestuia, informeaza AFP si Reuters. Anuntul vine in contextul unei tensionari a relatiilor dintre Iran si Suedia, unde un cetatean iranian a fost recent condamnat la inchisoare pe viata. „Ministerul informatiilor a identificat si arestat un cetatean al Regatului Suediei pentru spionaj”, se arata intr-un comunicat postat pe site-ul ministerului. Acesta mentioneaza, fara alte precizari, ca acuzatul a intrat in Iran „acum cateva luni, dupa arestarea unui alt spion european, cu misiunea de a… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

