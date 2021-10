Tedros Adhanom este singura nominalizare pentru un nou mandat la șefia OMS / Val de scandaluri la instituție sub conducerea sa Etiopianul Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a condus Organizația Mondiala a Sanatații în timpul pandemiei de COVID-19, este pe cale de a obține un nou mandat în funcția instituției ONU dupa ce a fost singurul candidat nominalizat de 28 de țari, au afirmat vineri mai mulți diplomați occidentali citați de Reuters.



Diplomații citau o scrisoare trimisa de OMS celor 194 de state membre care le informa cu privire la nominalizarile confidențiale pastrate în plicuri sigilate dupa ce au fost depuse la sfârșitul lunii septembrie.



Etiopa a refuzat sa îl nominalizeze… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Programul de vaccinare este un succes fara echivoc (...) am obtinut o vaccinare completa a circa 85% din populatie, deoarece cetatenii portughezi au acceptat procesul", a declarat oficialul Directiei Generale a Sanatatii, Graca Freitas."De saptamana viitoare vom incepe vaccinarea persoanelor cu varsta…

- Au trecut zile bune de cand atotputernicul Raed Arafat de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta a spus ca autoritatile (in traducere, el, Comandantul actiunii – n.a.) nu iau in calcul transportul pacientilor cu coronavirus in strainatate si, in continuare, e de neclintit din functie. „Acest lucru…

- Romania a devenit ”oaia neagra” a Uniunii Europene și raportam mult mai multe cazuri de Covid-19 fața de țari cu o populație mult mai mare. Daca in valurile doi și trei ne uitam ingroziție catre Spania, Italia sau Franța, in acest val patru al pandemiei, Romania depașește toate țarile din Uniunea…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a salutat declaratia comuna adoptata de catre ministrii afacerilor externe din statele membre G7 (Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii), alaturi de Inaltul Reprezentant…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a salutat vineri seara declaratia comuna adoptata, in cursul zilei, de catre ministrii afacerilor externe din statele membre G7 (Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii),…

- Ministrii de externe din statele G7 afirma, intr-o declaratie comuna, ca Iranul ameninta pacea si securitatea internationala si ca toate dovezile disponibile arata ca Republica Islamica a fost in spatele atacului asupra petrolierului Mercer Street de saptamana trecuta, in urma caruia un marinar roman…

- Ministrii de externe din statele G7 afirma, intr-o declaratie comuna, ca Iranul ameninta pacea si securitatea internationala si ca toate dovezile disponibile arata ca Republica Islamica a fost in spatele atacului asupra petrolierului Mercer Street de saptamana trecuta, relateaza vineri Reuters si…

- Jumatate din populatia Uniunii Europene este vaccinata cu schema completa impotriva COVID-19, arata un bilant AFP realizat in baza informatiilor obtinute din surse oficiale, marti, la ora 11:00 GMT, informeaza Agerpres . Romania a imunizat doar 25% din populatie, fiind pe penultimul loc in randul statelor…