TechTalent, un nou partener al Băncii Transilvania în zona tehnologică TechTalent Software si Banca Transilvania anunta startul unui parteneriat care va incorpora serviciile TechTalent in proiectele si aplicatiile majore de banking ale BT. Nivelul de senioritate, cunostintele tehnice avansate, precum si vasta experienta a consultantilor TechTalent in proiecte financiare globale recomanda compania in sustinerea dezvoltarii serviciilor bancare oferite de catre BT. „Suntem bucurosi sa colaboram cu Banca Transilvania. Avem mare incredere in devoltarea unui parteneriat pe termen lung, pe care suntem pregatiti sa il extindem inclusiv prin completarea cu noi componente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

