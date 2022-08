Kingdom Holding, o companie saudita controlata de prințul Alwaleed bin Talal, a investit peste jumatate de miliard de dolari in 3 companii energetice importante din Rusia intre lunile februarie și martie. Firma de investitii a printului Alwaleed, Kingdom Holding Co., a achizitionat in februarie certificate de depozit emise de Gazprom PSJC, Lukoil PJSC si Rosneft […] The post "Teava" de bani ce pompeaza "munti" de dolari in Rusia, in vremuri de razboi. Printul care a pariat pe Moscova first appeared on Ziarul National .