Stiri pe aceeasi tema

Peste 100 de oficiali de rang inalt din 41 de țari vor fi prezenți la Timișoara in weekendul deschiderii oficiale a Capitalei Europene a Culturii, din 17-19 februarie 2023, informeaza Mediafax.

București – 10 februarie 2022. Ale§ia și Diana Yo, doua tinere romance cu voci de aur, vor incinge atmosfera in deschiderea trupei italiene de reggaeMellowMood, care va concerta duminica seara in Romania, in cadrul turneului lor de promovare pentru noul album „MANANA".

Radio Romania Cultural dedica Timisoarei un program exclusiv intreaga zi de 17 februarie, Cateva dintre cele mai cunoscute emisiuni ale Radio Romania Cultural se transforma in „Timisoara Vorbeste", „Nascut in Timisoara", „Arte frumoase in Timisoara" sau „GPS Timisorean", potrivit news.ro.

Actorii Teatrului National Timisoara au jucat, joi seara, finalul primei parti a piesei "O scrisoare pierduta" de Ion Luca Caragiale la lumina telefoanelor spectatorilor, din cauza unei pene de curent, informeaza News.ro.

Kunsthalle Bega are placerea sa prezinte proiectul „Adina Pintilie : Tu ești un alt eu - O catedrala a corpului" in deschiderea oficiala Timișoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii.

Ministrul britanic al Culturii, Michele Donelan, a exclus miercuri returnarea in Grecia a frizelor din Partenon, care sunt expuse la British Museum din Londra, respingand informatii de presa potrivit carora muzeul din Atena finalizeaza un acord, noteaza news.ro.

Fostul ministru al Culturii din Franța, Roselyne Bachelot, a publicat joi, 5 ianuarie, o carte in care revine la experiența sa in guvernul Macron. Cartea se numește "682" ca numar de zile petrecute in ultimul guvern responsabil de Cultura.

Portughezul Cristiano Ronaldo a devenit joi cel mai varstnic marcator la Cupa Mondiala de fotbal, dupa camerunezul Roger Milla, informeaza EFE, potrivit Agerpres.