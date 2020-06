Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de decorare a Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Microfoanele și camerele anchetatorilor ar fi fost descoperite de pretinșii delapidatori de pe Otopeni - S-a intervenit de urgența pentru extragerea…

- In semn de apreciere pentru contributia importanta avuta la dezvoltarea culturala a tarii noastre,Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat azi, 29 iunie a.c., decretul de decorare a Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova.Astfel, in semn de apreciere pentru contributia importanta avuta…

- Muzeul ASTRA a fost decorat cu Ordinul ,,Meritul Cultural” in grad de ,,Cavaler”, Categoria E – Patrimoniul Cultural Național, o distincție importanta și onoranta, acordata de Președintele Romaniei, E.S. Dl. Klaus Johannis, pentru merite deosebite in peisajul cultural autohton și internațional. Ceremonia,…

- Muzeul Astra din Sibiu a fost decorat, sambata, cu ordinul "Meritul Cultural" in grad de Cavaler, Categoria E- Patrimoniul Cultural National, distinctia fiind acordata de presedintele Klaus Iohannis si inmanata de vicepremierul Raluca Turcan. Managerul muzeului, Ciprian Stefan, este cel…

- Muzeul ASTRA, reputat instituție culturala cu renume la nivel internațional, va fi decorat cu Ordinul ,, Meritul Cultural” in grad de ,,Cavaler”, Categoria E – Patrimoniul Cultural Național, o distincție importanta și onoranta, acordata de Președintele Romaniei, E.S. Dl. Klaus Johannis. Totul, firește,…

- Salariatii care i-au reclamat pe directori la DNA se plang ca sunt persecutati de sefi pentru a le „influenta“ declaratiile din dosar. Procurorii au facut recent mai multe audieri. Sefii institutiei nu doresc deocamdata sa faca nici un fel de declaratie. In 2018, trei salariati ai Teatrului National…

- Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova continua, pana la finalul acestei luni, sa transmita online mai multe spectacole jucate pe scena in stagiuni din perioada 1998-2014. "In perioada urmatoare stam in continuare pe cat de mult posibil acasa si continuam joaca online. Intre 19 si…

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la inaugurare, in semn de apreciere si recunoastere a rolului de exceptie avut in viata intelectuala si artistica a Municipiului Iasi, contribuind, printr-o lunga serie de manifestari, la dinamizarea culturii nationale si impunandu-se, pe aceasta cale, ca institutie-simbol…