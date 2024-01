Teatrul Ion Creangă s-a reîntors în Piața Amzei! 15 ani a durat șantierul unei săli de circa 150 locuri De ziua lui Eminescu, Creanga s-a intors in Piața Amzei, Este vorba de sala mare a celui mai vechi teatru pentru copii de la noi, care a fost inchisa timp de 15 ani pentru ca reprezenta un risc seismic. Teatrul Ion Creanga a fost inființat in urma cu 60 de ani, sediul inițial fiind in Piața Lahovari. Directorul instituției, nimeni altul decat popularul prezentator de televiziune Gabriel ”Cove” Coveșeanu, a reușit sa-l aduca la ceremonia de deschidere chiar pe primarul Capitalei, Nicușor Dan. ”Cuvintele nu sunt de ajuns pentru a reda emoția noastra pe masura intensitații ei. Suntem din nou acasa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

