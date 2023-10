Stiri pe aceeasi tema

- De astazi și pana duminica, pe 24 septembrie, la Cinema Union din București, precum și la Cinema Carpați din Sinaia și Cinema Trivale din Pitești, se desfașoara cea de-a treia ediție a Animation Bucharest International Film Festival (ABIFF), ce prezinta publicului o selecție de filme de animație din…

- Animation Bucharest International Film Festival (ABIFF) va avea loc in perioada 22-24 septembrieCea de-a treia editie a Animation Bucharest International Film Festival (ABIFF) propune o noua selectie de filme de lung si scurtmetraj de animatie din intreaga lume, in perioada 22-24 septembrie. Proiectii…

- Peste 50 de spectacole pentru copii susținute de artiști romani și trupe din șapte țari, plus concerte și ateliere pentru toata familia au loc incepand de vineri, 8 septembrie pana duminica, 10 septembrie, in centrul Clujului și in curtea castelului Banffy de la Bonțida, in cadrul celei de-a șaptea…

- In contextul aniversarii a 130 de ani de la inființarea Jandarmeriei Rurale, jandarmii argeșeni organizeaza pe 1 septembrie, o zi alaturi de copii. Activitatea, la care sunt așteptați copii din instituțiile de invațamant din municipiul Pitești și nu numai, se va desfașura in Parcul Trivale din municipiul…

- „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” propune bucurestenilor si turistilor, intre 19 si 20 august, activitati recreative cu un nou weekend pietonal pe Calea Victoriei. Pe langa clovni, spectacole-lectura, expozitii si teatru de strada, programul celui de-al saisprezecelea weekend include si…

- Managerul Centrului de Copii și Juniori (CCJ) al clubului Universitatea Craiova, Lucian Pretorian, a declarat in exclusivitate pentru GdS Sport , cum arata in prezent staff-urile echipelor pe care le coordoneaza. „La echipa a doua, Madalin Murgan este noul antrenor secund, dupa plecarea lui Dragoș Bon…

- In perioada 25-28 iulie 2023, Centrul Judetean de Cultura Dambovita va organiza cea de-a VII-a editie a Festivalului de teatru pentru copii „Mimesis Fest”, ce are ca scop promovarea si stimularea artei interpretative si este, totodata, o alternativa de petrecere a vacantei in aer liber. In cadrul festivalului…

- Tururi ghidate, spectacole de teatru de papusi, ateliere pentru copii, dar si cursuri de yoga fac parte din programul "Vara Verde" organizat sambata si duminica in Parcul Natural Vacaresti.