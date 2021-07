Teatru la Valea Budului

Stiri pe aceeasi tema

- Devenita nefuncționala de mai mulți ani, sala de sport a Școlii Gimnaziale „Miron Constin” așteapta vremuri mai bune. Iar conducerea școlii așteapta ca Primaria bacauana sa-și onoreze promisiunile și sa aloce fondurile necesare pentru ca sala de sport sa nu mai fie o bomba biologica La inceputul lui…

- Desfașurat weekendul trecut la Teatrul de Vara din Burgas – Bulgaria, Festivalul Internațional de Dans „The Down of Dance”, organizat de catre CS Samodiva din Plodviv, a reunit cateva sute de iubitori ai dansului care s-au intrecut pe mai multe discipline. Romania a fost reprezentata la acest eveniment…

- Deputatul Mircea Fechet a fost ales, azi, presedintele Organizației Județene a PNL Bacau, la alegerile care au avut loc la Teatrul de Vara. El nu a avut contra-candidat. “Mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat increderea lor astazi pentru a fi ales președinte al organizației județene PNL Bacau!…

- Luni, 28 iunie 2021, in cadrul unei intalniri de lucru, directorii instituțiilor de invațamant au fost informați de intentia de a se pune la dispoziția tinerilor terenurile de sport din interiorul instituțiilor de invațamant, pe timpul vacanței și in afara orelor de curs. In momentul de fața se analizeaza…

- Prof. univ. dr. Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica (INS) va fi, vineri, 18 iunie, oaspetele județului Bacau și se va intalni cu autoritațile publice. Cu acest prilej, Direcția Județeana de Statistica, in colaborare cu Prefectura, Consiliul Județean și Direcția pentru Agricultura,…

- Teatrul bacauan are meritul de a organiza un concurs de monodrame, gen dificil, deloc la indemana oricui, pentru ca presupune o mare concentrare de mijloace dramatice, teatrul asumandu-si reprezentarea scenica a textului castigator. Astfel, „Sufletul pereche“ de Petre Barbu, piesa incununata, la editia…

- A sosit randul absolvenților de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” sa iși strige bucuria in…strada, un lucru care s-a intamplat la propriu. Și asta pentru ca, evenimentul cursului festiv s-a desfașurat la Teatrul de Vara „Radu Beligan”, iar elevii s-au deplasat in coloana de la sediul…

- La Dofteana se construiește o sala de sport de 2 milioane de euro de la Dofteana, cu 100 de locuri, si un drum comunal de 1,25 milioane euro, in lungime de peste 3 km. Cele doua investiții au fost incepute in 2019. “Ma bucur sa vad ca intre 2017 si 2019, in timpul fostei guvernari […] Articolul Cum…