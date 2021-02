Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe spectacole vor avea loc in perioada 3-5 februarie la teatrele din capitala. Astfel, miercuri, 3 februarie, la ora 18.30, Teatrul Național ”Mihai Eminescu” va oferi publicului spectacolul ”Storcatorul de fructe” de Ilia Cilaki, in regia lui Vitalie Drucec. Potrivit organizatorilor, este un…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis ridicarea mai multor restricții in Capitala, incepand de luni, 25 ianuarie. Decizia vine dupa ce trei zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori. „Este a treia zi consecutiva cu incidența…

- Directorul Teatrului National, Ion Caramitru, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre redeschiderea teatrelor din Bucuresti daca in urmatoarele zile se menține rata de infectare sub 3 la mia de locuitori. Rata de infectare din București a ajuns, miercuri, sub pragul de 3 la mia de locuitori,…

- Directorul Teatrului National "Radu Stanca" din Sibiu, Constantin Chiriac, a declarat, pentru AGERPRES, ca, in aceasta perioada grea, actorii sibieni au invatat ce inseamna arta de a darui, iar provocarile pe care le-au intampinat i-au facut mai puternici, aratandu-le ce inseamna frumusetea vietii,…

- In acest an, Teatrul National „Mihai Eminescu” implineste 100 de ani de la fondare. Directorul general al institutiei, Petru Hadirca, spune ca pe parcursul unui secol, scena teatrului a fost plina de emotiile si trairile celor mai dedicati actori ai tarii si nu doar. In acest an teatrul va organiza…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta face precizari in urma informatiilor aparute in spatiul public, potrivit carora in Romania noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2 ar fi fost identificata la un pacient intors recent in tara, internat la Institutul Matei Bals din Capitala.

- Tradiționala Gala de Revelion a Teatrului Național de Opera și Balet ”Maria Bieșu” nu va lipsi nici in acest an din repertoriul festiv al primei scene lirice. Concertul de Gala va avea loc astazi, 30 decembrie, cu incepere de la ora 17.00 și va fi transmis in emisie directa de postul public de televiziune…

- Teatrele din Cluj, Timișoara și Ramnicu Valcea iși deschid azi porțile virtuale și va invita in lumea poveștilor vii. „Sanziana și Pepeplea”, in regia lui Alexandru Dabija, „Freak Show” cu Florin Piersic Jr., „Exeunt”, regizat de Bobi Pricop și „Absolut!” cu Marcel Iureș. Afla unde și cum poți vedea…