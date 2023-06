Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo are o viața „tare dulce” in Arabia Saudita unde va caștiga o jumatate de miliard de dolari in doi ani și jumatate cu Al Nassr. De pe urma lui profita și „Ronaldo al Bulgariei”. Daniel Zlatkov seamana foarte mult cu starul naționalei portugheze și este dublura lui in mai multe clipuri…

- Bulgaria face eforturi pentru a fi gata sa adopte euro pana la 1 ianuarie 2025, iar pregatirile si progresele tarii in aceasta directie au fost discutate cu oficialii UE, a informat Ministerul de Finante, transmite Novinite, conform Agerpres.In privinta speculatiilor din presa legate de procedurile…

- Meciul dintre Romania si Bulgaria cu Placinta Dobrogeana la mijlocul terenului a fost castigat de tara noastra. Partida a fost aprig disputata, fara goluri in aluat, dar cu multe faze incinse la nivelul umpluturii, iar dupa doi ani de prelungiri, echipa mai buna a reusit sa se impuna. Romania castiga…

- Noua ambasadoare a Ucrainei in Bulgaria este originara din Cernauți, anunța presa din Bulgaria și din Ucraina. Noua ambasadoare este Olesya Ilashuk. Ea a fost nominalizata de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la finalul anului 2022, pentru a prelua funcția de ambasador in Bulgaria. In aprilie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, cu privire la suma propusa de Comisia Europeana (CE) pentru Romania drept compensatie pentru fermieri, ca este posibil ca datele furnizate de Ministerul Agriculturii sa nu fi fost „gandite profund”, adaugand, totodata, ca ar fi trebuit CE sa tina cont de „sacrificiile…

- Cu uzinele sale de munitie si vastele campuri de trandafiri, orasul Kazanlak din centrul Bulgariei se ridica in sfarsit la inaltimea renumelui sau de "Guns and Roses" (arme si trandafiri - n.r.), dupa ce Rusia a invadat Ucraina, informeaza AFP. Industria de aparare din Bulgaria nu a traversat niciodata…

- Președintele Iohannis merge la Sofia, la invitația șefului statului bulgar, președintele Rumen Radev. Vizita in Bulgaria se va desfașura pe parcursul zilei de miercuri, 15 martie 2023. Unul dintre subiectele care vor fi discutate intre cei doi șefi de stat se refera la intențiile Romaniei și Bulgariei…