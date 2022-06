O femeie din Timișoara a platit unei agenții de turism suma de 4000 de euro pentru a beneficia de o vacanța de vis, in Zanzibar, alaturi de fiica sa. Cele doua nici nu au vazut Zanzibarul, dar au ramas și cu buza umflata și cu banii luați. Pe 7 februarie 2020, inainte de pandemia de Coronavirus, o femeie din Timișoara a platit 4.000 de euro pentru o vacanta pe care urma sa o petreaca impreuna cu fiica sa in Zanzibar, in perioada 1 aprilie 2020 – 19 aprilie 2020. Potrivit contractului, sejurul includea pachetul de servicii de calatorie, cazarea, in camera dubla, pensiune completa in safari si all…