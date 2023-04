Programul casarea mașinilor uzate nu este chiar ce și-au imaginat romanii. Daca primește cei 3.000 de lei de la stat pe o rabla, care trebuie sa fie și ea cu norma de poluare Euro 3 sau clasa inferioara, beneficiarul are interdicție timp de 3 ani sa-și mai cumpere alta mașina, cu excepția celor cu Euro […] The post Țeapa celor 3.000 de lei pentru casarea rablelor. 3 ani de interdicție la cumpararea mașinilor first appeared on Ziarul National .