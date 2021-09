Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Gilbert, profesoara la Universitatea Oxford, a declarat luni, intr-un interviu pentru ”The Telegraph”, ca cele doua doze ofera protecție durabila pentru majoritatea oamenilor. Astfel, o a treia doza ar putea fi inutila, a precizat aceasta.”Ne vom uita la fiecare situație. Imuno-compromisii și…

- Alți doisprezece moldoveni au fost rapuși de COVID-19, in ultimele 24 de ore.Astfel, bilanțul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la 6.478 in țara noastra.In prezent, 127 de pacienti sunt in stare extrem de grava și 15 pacienți sunt supuși ventilarii mecanice.

- Mii de filipinezi au petrecut noaptea pe trotuare ca sa nu iși piarda randul la centrele de vaccinare anti Covid-19. Imaginile cu mulțimea enorma de filipinezi care vor sa se imunizeze au facut inconjurul lumii. Manila va intra in carantina, de aici disperarea oamenilor de a se vaccina inainte de impunerea…

- Moartea Lidiei Bejenaru, soția lui Nicolae Botgros, i-a lasat fara cuvinte pe colegii de breasla care au cunoscut-o. Artista s-a stins luni, 26 iulie, la 68 de ani, in urma unei hemoragii survenite dupa ce suferise nu mai puțin de trei operații intr-o saptamana! Lidia Bejenaru suferea de o boala nemiloasa:…

- Ghinion incredibil pentru o femeie de 62 de ani din Marea Britanie. Sarah Lewis a fost ucisa de un camion in prima zi cand a iesit din casa la capatul a noua luni de autoizolare la domiciliu de teama sa nu ia COVID.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița a declarat, duminica, la emisiunea "In fața ta", ca strategia este de a crește numarul persoanelor vaccinate, nu de a administra o a treia doza celor care s-au imunizat deja cu schema completa. El a facut aceasta afirmație in contextul in care…

- Valul in creștere al cazurilor poate fi o modalitate mai buna de a construi imunitatea la adolescenți decat de a-i expune la riscuri potențiale din cauza unui vaccin, spune omul de știința de la JCVI, relateaza The Telegraph. A permite copiilor sa se infecteze cu Covid poate fi mai bine decat…