Teama de a fi hărțuit, o adevărată problemă în spațiul european. Majoritatea femeilor evită locurile nesigure Teama de a fi harțuit reprezinta o problema pentru majoritatea femeilor care traiesc in state membre ale Uniunii Europene. Majoritatea evita sa mearga in spații publice nesigure. Un raport european citat de Agerpres arata ca ppt din zece tinere evita anumite spații publice de teama ca ar putea fi harțuite. „De teama ca ar putea fi agresate fizic sau sexual ori hartuite, 83% dintre femeile cu varste intre 16 si 29 de ani evita sa mearga singure in anumite locuri, fie sa se deplaseze pe anumite strazi sau cartiere, fie sa se afle izolate cu o alta persoana”, potrivit studiului realizat de Agentia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

