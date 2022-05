Stiri pe aceeasi tema

- Sore a trasmis un mesaj emoționant prietenilor din mediul virtual, dupa momentul senzațional de la Dancing on Ice - Vis in doi. Artista a cazut in timp ce dansa pe gheața, dar a fost ajutata de partenerul sau, Grațiano Dinu. Iata ce spune concurenta despre incidentul din cadrul show-ului.

- Deputatul AUR Lucian Feodorov a murit dupa o luna in secția de Terapie Intensiva. Cel mai batran parlamentar, deputatul AUR Lucian Feodorov, a murit miercuri dimineața la varsta de 80 de ani. „A fost un om minunat, un bun patriot, de la care am avut de invațat cu toții”, a declarat copreședintele partidului,…

- Portarul echipei Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, a scris, pe Instagram, ca a fost marcat de eliminarea din Liga Campionilor, dar considera ca acum e momentul ca jucatorii sa arate ca sunt puternici, potrivit news.ro."Eliminarea din Liga Campionilor a fost o lovitura grea. Ultimele doua…

- Liderul de la Kiev susține ca, in momentul de fața, „armata ucraineana lupta impotriva inamicului in toate direcțiile cheie"."Datorita armatei noastre, Garzii Naționale, granicerilor, poliției, forțelor noastre de aparare teritoriala, nu suntem sclavi. Și nu vom fi niciodata. Pentru ca nu este in spiritul…

- PSG, cu Lionel Messi și Neymar pe teren, dar fara Kylian Mbappe, a pierdut, sambata, in deplasare, in fața lui Nice (0-1), intr-o partida din etapa a XXVII-a din Ligue 1. Meciul a reprezentat a doua infrangere in trei meciuri de campionat pentru parizieni.​

- In cursul serii de miercuri, Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe indreptat catre familiile celor șapte militari morți in urma prabușirii elicopterului IAR330- Puma, dar și catre Armata Romana, care, incepand de ieri seara, este mai saraca cu șapte eroi. In cursul nopții de miercuri spre…

- In clipul care s-a raspandit, astazi, cu repreziciune pe rețelele sociale, tanarul militar este vazut cum bea ceai fierbinte dintr-un pahar de plastic și mușca cu pofta din mancarea pe care civilii ucraineni i-au adus-o. In plus, militarul rus vorbește la telefon cel mai probabil cu cineva din familia…

- Inaintea duelului din semifinalele turneului ATP Acapulco impotriva rusului Daniil Medevedev, Rafael Nadal s-a aratat ingrijorat de situația din Ucraina, considerand incredibil faptul ca un razboi a izbucnit in zilele noastre.