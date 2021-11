Te pregatesti pentru vacanta de iarna? Protejeaza-ti locuinta cu iluminatul inteligent oferit de etbm.ro. Profita de reducerile de Black Friday!

Stiri pe aceeasi tema

- Black Friday este perioada perfecta pentru a face investitii pentru afacerea ta. Anul acesta investeste in iluminatul inteligent. Intra pe etbm.ro si profita de ofertele de neratat de Black Friday. Astfel vei face economii substantiale si, in acelasi timp, vei putea apela cu incredere la iluminatul…

- Romanii se afla an de an in cautarea ofertelor de Black Friday pe care le așteapta cu sufletul la gura. Acum au ocazia sa cumpere la preț redus tot ceea ce iși doresc și sa faca economii substanțiale. Tocmai de aceea etbm.ro are reduceri de Black Friday in fiecare zi din luna noiembrie, la mii de produse.

- Societatea de Distribuție Energie Electrica SA a scos la licitație execuția lucrarilor de nodernizare a instalațiilor de alimentare cu energie electrica la blocurile de locuințe din municipiul Codlea și orașul Ghimbav. Compania are in veere implementarea unui Sistem de Masurare Inteligent (SMI) intr-o…

- La PROFESIONAL NEW CONSULT beneficiezi de REDUCERI toata luna NOIEMBRIE! PROMOTIE #BlackFriday Cu fiecare an „Black Friday” devine tot mai mult perioada cea mai asteptata de foarte multe persoane, iar anul aceasta Profesional New Consult doreste sa fie alaturi de dumnevoastra pregatindu-va o surpriza…

- Directorul general al Directiei Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel arata ce trebuie sa faca romanii interesati de ofertele de Black Friday. Oficialul ANPC explica regulile dupa care sunt fixate reducerile…

- Daca telemunca inseamna și cheltuieli suplimentare neprevazute in buget, exista soluții care te vor ajuta sa vezi parțile bune ale acestui nou mod de lucru. Desigur, telemunca te ajuta sa economisești bani la transport pentru a ajunge la birou. Pe de alta parte, duce la costuri suplimentare acasa ,…

- DJ 172 va avea asfalt cum n-a vazut Romania. Constructorul Frasinul, in parteneriat cu MOL Ungaria realizeaza un tronson inovativ de drum, executat in premiera in țara noastra. Acesta are o durata de viața cu 50% mai mare decat mixtura asfaltica clasica și costuri de intreținere cu 30% mai mici. Trosonul…

- Conceptul de smart home este un deziderat pentru toti oamenii; a controla toate dispozitivele din locuinta cu o simpla apasare de buton intr-o aplicatie instalata pe smartphone, a putea sa reglezi intensitatea luminii, a o stinge sau a o aprinde fara a te mai deplasa pana la intrerupator, printr-o simpla…