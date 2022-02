„Te întrebi dacă omul ăsta mai are contact cu realitatea”.Theodor Paleologu, despre Vladimir Putin Theodor Paleologu, fost ambasador și fost ministru al Culturii, spune ca „Rusia nu-i o țara de proști, care sa asculte baiguielile unui tip care crede ca se lupta cu nazismul in Ucraina și devasteaza un popor prieten”. Fostul ambasador a vorbit la RFI despre ”caracterul delirant al discursului președintelui Putin”: ”Vorbea de denazificarea Ucrainei. Este o formula absolut halucinanta. Te intrebi daca omul asta mai are contact cu realitatea. Denazifici o țara al carei președinte este de origine evreiasca. Denazifici o țara in care extrema dreapta a avut 2,15% la ultimele alegeri parlamentare. Asta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

