- Moment inedit in cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata maine seara, de la 20:00, la Antena 1. ADDA și Radu Bucalae au adaugat performance-ului lor o criza de ras necontrolata, soldata chiar cu lacrimi. Iata ce s-a intamplat!

- Au fost momente incendiare pe scena show-ului de la Antena 1, in ediția de sambata, 20 mai 2023. Anca Țurcașiu a avut o apariție de neuitat la „Te cunosc de undeva”! Hainele stramte din piele au transformat-o total pe actrița. Reacția fabuloasa a juriului. Anca Țurcașiu a facut senzație la „Te cunosc…

- In episodul 7, din data de 6 mai 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, CRBL si Radu Tibulca s-au transformat in Robbie Williams și Olly Murs și au interpretat celebra piesa "I Wanna Be Like You". Iata cum au reacționat jurații!

- Aventura transformarilor a continuat aseara la Antena 1 cu personaje pe masura concurentilor, muzica live si multa distractie. Cea de-a cincea gala a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost caștigata de catre CRBL si Radu Tibulca, cu super transformarea in David Lee Roth –…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, a adus multe zambete in randul juraților, pentru ca toți concurenții au dat tot ce au avut mai bun. Ei bine, și echipa formata din Anca Turcasiu si Jean Gavril a facut un show incendiar. Iata cum au fost jurați cei doi!

- Mihai Petre va fi extrem de impresionat de transformarea lui CRBL și Radu Țibulca, in aceasta sambata, de la ora 20.00, la Antena 1. Chiar daca la antrenamente totul parea ca le merge pe dos, Crina Mardare, Adriana Trandafir și Ioana Macarie, respectiv profesorii de canto, actorie si coregrafie au facut…

- Transformare incredibila in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! Anca Turcasiu si Jean Gavril au intrat in pielea personajelor Sarah Brightman și Antonio Banderas și au interpretat piesa ”The Phantom of The Opera”. Cum au reacționat jurații.

- Cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 aduce pe scena 8 cupluri de artisti in mare forma. CRBL si Radu Tibulca, Nicole Cherry si Juno, Anca Turcasiu si Jean Gavril, Damian Draghici s